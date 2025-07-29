Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что ситуация на наиболее сложном участке в районе поселка Волома в Муезерском районе стабилизирована

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам в республике из-за действующих лесных пожаров. Ситуация на наиболее сложном участке в районе поселка Волома в Муезерском районе стабилизирована, сообщил он во время заседания правительства региона.

"Ситуацию мониторим постоянно, но на утро угрозы населенным пунктам нет. Это, пожалуй, самое главное. Вчера был локализован пожар в Пудожском районе недалеко от деревни Авдеево. Думаю, что сегодня его ликвидируют. Ну и самая сложная ситуация была в Муезерском районе, когда пожар большой шел в сторону поселка Волома. На сегодняшний день <...> ситуация стабилизирована и угрозы нет", - сказал руководитель региона.

Ранее в Минприроды Карелии сообщали, что площадь лесного пожара возле поселка Волома достигла 125 га, огонь находился в 10 км от населенного пункта. На борьбу с ним направили 64 человека и 8 единиц техники. Прокуратура Муезерского района организовала проверку.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.