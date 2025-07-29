До этой даты пройдут несколько этапов конкурса, в том числе народное голосование, которое состоится в октябре, отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Итоги премии "Мы вместе", которая присуждается за лучшие социальные проекты, будут подведены 5 декабря на одноименном международном форуме. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

Ранее сообщалось, что Международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет в Национальном центре "Россия".

"У нас неизменно итоги [премии] подводятся 5 декабря, в День волонтера. В этом году - также на международном форуме "Мы вместе", - заявил Метелев на пресс-конференции, посвященной итогам заявочной кампании премии.

Он добавил, что до этой даты пройдут несколько этапов конкурса, в том числе народное голосование, которое состоится в октябре. "В прошлом году оно вызвало большой интерес. Граждане активно поддерживали социальные инициативы, мы рассчитываем, что в этом году будет так же", - сказал депутат.

В 2025 году оргкомитет премии получил почти 52 тыс. заявок на участие из 147 стран мира. Победители премии получают национальное и международное признание, возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение.