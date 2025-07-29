Арктический плавучий университет встретил в Баренцевом море белую радугу

Участники экспедиции также увидели "броккенского призрака" - тень наблюдателя на тумане в цветном ореоле

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) наблюдали в Баренцевом море редкие метеорологические явления: белую радугу и "броккенского призрака", сообщили ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

"Между Каниным и Святым Носом мы наблюдали белую радугу. И другое атмосферное оптическое явление, нам махал рукой "броккенский призрак" - это тень наблюдателя на тумане в цветном ореоле", - сообщили с борта.

Накануне практически весь день "Молчанов" шел в тумане, затем выглянуло солнце. Такое сочетание способствует образованию редких атмосферных явлений. Белая радуга образуется, когда солнце подсвечивает микроскопические капли воды, когда они становятся больше, радуга переходит в цветную.

"Броккенский призрак" - это тень наблюдателя на тумане. Название происходит от горы Броккен в Германии. Путешественники, которые поднимались на вершину, попадали в условия, когда солнце светит сверху, а внизу туман, и они видели проекцию своей тени на туман.

О рейсе АПУ-2025

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с экспедицией на борту вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.