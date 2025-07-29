Кабмин масштабирует на ведомства проект по оптимизации документооборота

Инициатива направлена на сокращение бюрократической нагрузки в государственном управлении, сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ масштабирует на федеральные министерства и ведомства пилотный проект по оптимизации документооборота, который направлен на сокращение бюрократической нагрузки в государственном управлении. Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота на федеральные министерства и ведомства. Он направлен на сокращение бюрократической нагрузки в системе государственного управления и повышение реальной эффективности госаппарата", - сказано в сообщении секретариата.

В настоящее время федеральные министерства и ведомства при поддержке аналитиков аппарата правительства уже приступили к оценке своих рабочих процессов. Как рассказали в секретариате Григоренко, основные направления оптимизации включают сокращение избыточных документов и отчетности, уменьшение ручного ввода данных и лишних действий в IT-системах, а также отказ от излишних согласований и бумажных копий. По итогам анализа, как планируется, ведомства представят конкретные показатели и контрольные точки для перезапуска своей работы. "С начала 2025 года такой проект был запущен на площадке аппарата правительства. Уже сегодня в нем участвуют все его структурные подразделения. Для каждого из них установлены четкие КПЭ (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) по сокращению бюрократии. Они напрямую связаны с регламентными задачами структурного подразделения", - добавили в секретариате Григоренко.

По его словам, задача властей - повышать реальную эффективность работы госаппарата. "По сути, мы внедряем принципиально новый подход к госслужбе, и во главе угла стоят не бюрократические процедуры, а реальные изменения и измеримые результаты", - сказал Григоренко.

Как пояснили в секретариате, все результаты оптимизации фиксируются на специальном дашборде, который в режиме реального времени отражает ключевые улучшения в работе департаментов. "Проект продолжит развиваться для снижения административной нагрузки и повышения качества работы госорганов", - заключили в секретариате Григоренко.