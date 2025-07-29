Официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова сообщила, что разрабатывается график занятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Родители военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака, который погиб в зоне СВО, Анна и Сергей будут проводить занятия для учащихся кадетских классов Следственного комитета на Крымском полуострове и рассказывать историю сына. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова.

"В июне мы вручили родителям Александра ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации "Добрость и отвага", побывали в гостях. И во время разговора с родителями руководителем Главного следственного управления в Республике Крым и в городе Севастополь Владимир Терентьев для сохранения памяти Саши и патриотической работы предложил родителям проводить уроки в наших ведомственных кадетских классах. Мы с первого дня СВО поддерживаем бойцов, во время отпуска они приезжают к нашим кадетам, чтобы проводить патриотические уроки, рассказывать о себе. А сейчас еще будем рассказывать нашим кадетам про профессию военного корреспондента. Про то, что гражданские ребята тоже выполняют свой долг", - сказала она.

Сейчас СК совместно с родителями Адександра Федорчака устанавливают график занятий, с сентября планируются выезды в Саки, Евпаторию, Севастополь и Симферополь.

Александр Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики КФУ, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале "Крым-24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда", позже - "Известий" в зоне СВО, где освещал события на передовой. 24 марта стало известно, что Александр Федорчак погиб. Похороны прошли в поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма с воинскими почестями.