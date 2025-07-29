Основная цель автопробега - демонстрация достижений транспортной инфраструктуры, торгово-промышленного и инвестиционного потенциала России зарубежным партнерам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Делегации из 20 стран БРИКС+ впервые проедут единой колонной по трассе М-12 "Восток". Автопробег по маршруту Екатеринбург - Москва пройдет с 9 по 15 августа по трассам государственной компании "Автодор", сообщили в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), выступающей организатором мероприятия.

"В период с 9 по 15 августа состоится автопробег БРИКС по маршруту Екатеринбург - Москва. <…> Впервые единой колонной по новой трассе М-12 "Восток" делегаты из 20 стран <…> проедут по маршруту Екатеринбург - Москва, примут участие в деловой и культурной программе, подготовленной при содействии Свердловской области, Республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородской, Владимирской областей и правительства Москвы", - говорится в сообщении.

Основная цель автопробега - демонстрация достижений транспортной инфраструктуры, торгово-промышленного и инвестиционного потенциала России зарубежным партнерам.

Маршрут автопробега

Маршрут автопробега будет состоять из двух этапов: Екатеринбург - Казань и Казань - Москва. Старт "молодежного" маршрута состоится в Екатеринбурге. Участие в нем примут зарубежные студенты из стран БРИКС+, обучающиеся в российских университетах. Финишируют студенты в Казани, где передадут "эстафетную палочку" следующим участникам автопробега - представителям деловых кругов из стран БРИКС+.

Участие в этапе автопробега Казань - Москва подтвердили представители топ-менеджмента свыше 30 строительных, инфраструктурных, логистических, нефтегазовых компаний из стран-участниц и приглашенных в БРИКС стран. В рамках маршрута в Казани, Нижнем Новгороде, Суздале и Москве пройдут ряд деловых и культурных мероприятий по презентации торгово-промышленного, инвестиционного и туристического потенциала регионов России.

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов.

ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.