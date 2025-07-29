Это самый высокий недельный показатель в 2025 году

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Более 18 тыс. человек было госпитализировано с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством по административным делам и коммуникациям страны, которое курирует работу спасательных служб.

Согласно этим данным, за прошедшую неделю по всей стране из-за жары были госпитализированы 18 004 человека - это самый высокий недельный показатель в 2025 году.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Сейчас в ряде районов страны, включая Токио, установилась температура около 35 градусов Цельсия, на солнце термометры показывают 37 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.