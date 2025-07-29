Председатель правительства региона Сергей Верещагин сообщил, что семьям участников СВО отдадут приоритет при получении соцвыплат на приобретение или строительство жилья

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Красноярского края повысили с 1 до 1,3 млн рублей региональную выплату контрактникам и мобилизованным из этого региона. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства края Сергей Верещагин.

"До 1,3 млн рублей увеличили размер краевой выплаты для военнослужащих, которые ранее были мобилизованы из нашего края и заключили контракт с 15 июля этого года", - написал Верещагин об итогах заседания краевого правительства. С 1 июня размер выплаты составлял 1 млн рублей.

Он добавил, что семьи участников СВО получат приоритет при получении социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

В Красноярском крае действует пакет мер социальной поддержки участников СВО и их семей, включая льготы при оплате услуг ЖКХ и налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий.