В Крыму в день рождения погибшего военкора Федорчака презентовали книгу о нем

Корреспонденту 29 июля должно было исполниться 29 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Презентация книги о военном корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке, который погиб в зоне СВО, прошла в день рождения Александра в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

Во вторник 29 июля Александру Федорчаку должно было исполниться 29 лет. В эту дату в библиотеке имени Франко состоялась презентация книги воспоминаний о нем "Александр Федорчак: сын, друг, военкор". Его родители, друзья, коллеги, научный руководитель поделились воспоминаниями о нем и рассказали истории о том, каким человеком был Александр. Участниками презентации показали видео о нем, включали запись его голоса. Его отец Сергей рассказал о рождении сына, о том, как он выбрал профессию журналиста и о том, как он узнал о гибели сына.

"Когда закончились похоронные мероприятия, мы с супругой не знали, как жить дальше и что дальше делать, совершенно не понимали. Работа по сохранению его памяти нас мобилизовала. Сегодняшнее мероприятие - подтверждение этому. Эта книга <…>, я надеюсь, пойдет в массы, понравится вам. Здесь собраны слова десятков людей, которые написали о Саше, я всем благодарен за это. Сын живет с нами, пока живет память о нем", - сказал Сергей Федорчак.

Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики КФУ, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале "Крым-24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда", позже - "Известий" в зоне СВО, где освещал события на передовой. 24 марта стало известно, что Александр Федорчак погиб. Похороны прошли в поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма с воинскими почестями.