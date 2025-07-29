Пресс-служба регионального правительства сообщила, что в нем поучаствовали 30 победителей отбора

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Успешно завершился первый обучающий модуль программы "Герои Новосибири" - аналога федеральной программы "Время героев". В нем приняли участие 30 победителей отбора, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Новосибирской области успешно завершен первый обучающий модуль программы "Герои Новосибири". Образовательная программа получила высокую оценку участников, их обобщенные предложения станут основой дальнейшего совершенствования учебных блоков", - говорится в сообщении. Первый поток программы составил 30 победителей отбора.

Первый модуль включал в себя академический блок, блок развития компетенций, социально-спортивный блок, блок по сопровождению участников "Самопознание", экзамены и тестирование. Задача модуля - познакомить участников с современной системой госуправления в гражданской сфере и теми задачами, которая решает власть в контексте глобальных геополитических процессов.

Образовательную часть в регионе реализует Сибирский институт управления - филиал Президентской академии. Конечная цель проекта - интеграция участников СВО в структуру управления регионом. Заявки на участие в программе подавали более 750 человек. Финальный этап отбора прошли 60 человек.

"Первый модуль завершился - он был насыщенным по программе, жестким по расписанию. Мы обращались к участникам первого модуля программы с предложением максимально активно давать обратную связь для того, чтобы уже в самом начале донастраивать проект "Герои Новосибири" с учетом пожеланий участников, чтобы на последующих потоках программа была более полезна и эффективна", - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.