Всемирная продовольственная программа ООН и ЮНИСЕФ заявили, что "времени для развертывания полномасштабной гуманитарной помощи остается все меньше"

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Ключевые показатели потребления пищи в секторе Газа достигли наихудших уровней с начала конфликта. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН со ссылкой на данные международной мониторинговой инициативы "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности" (IPC).

В некоторых районах анклава уже превышены два из трех пороговых значений голода, указывается в сообщении. ВПП и ЮНИСЕФ предупреждают, что "времени для развертывания полномасштабной гуманитарной помощи остается все меньше".

"Непрекращающийся конфликт, коллапс основных служб и жесткие ограничения на доставку и распределение гуманитарной помощи, наложенные на ООН, привели к катастрофическим условиям продовольственной безопасности для сотен тысяч людей", - говорится в заявлении организации. Там указали, что потребление продовольствия резко снизилось по сравнению с маем. Более трети населения (39%) вынуждены голодать в течение нескольких дней подряд. Более 500 тыс. человек - почти четверть населения Газы - живут в условиях, близких к голоду.

Острое недоедание - второй основной показатель - в Газе растет беспрецедентными темпами, отмечает ВПП ООН. Уровень недоедания среди детей в возрасте до пяти лет за два месяца вырос в четыре раза, достигнув 16,5%. "Это свидетельствует о критическом ухудшении состояния питания и резком повышении риска смерти от голода и недоедания", - предупреждает организация.

По ее данным, для удовлетворения базовых потребностей в питании требуется более 62 тыс. тонн гуманитарной помощи в месяц. "Несмотря на частичное открытие пропускных пунктов объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, составляет лишь малую часть от необходимого", - подчеркивает Всемирная продовольственная программа. Согласно ее информации, в июне 6,5 тыс. детей были госпитализированы из-за недоедания, что является самым высоким показателем с начала конфликта. В июле этот показатель еще выше - всего за первые две недели месяца было госпитализировано 5 тыс. детей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в ней военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.