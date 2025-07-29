Заседание Национального водородного союза пройдет на климатическом форуме

Мероприятие состоится 1-2 августа на Сахалине

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расширенное заседание Национального водородного союза пройдет в рамках форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который состоится на Сахалине в августе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Водородная повестка станет одной из ключевых тем форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который пройдет на Сахалине 1-2 августа в формате выездной площадки Восточного экономического форума. Центральным мероприятием станет расширенное заседание Национального водородного союза под руководством генерального директора Олега Жданеева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании участники обсудят практические шаги по внедрению водородных технологий в России, перспективные пилотные проекты в области водородной энергетики и транспорта и развитие внутреннего и международного рынков водорода в условиях санкционного давления. Кроме того, будут обсуждаться возможности кооперации и технологические новации для построения полной цепочки "зеленой" водородной энергетики в регионах Дальнего Востока.

В пресс-службе добавили, что Сахалинская область уже зарекомендовала себя как климатический хаб страны. Так, в регионе создан Восточный водородный кластер, включенный в реестр Минпромторга РФ, действует первый в России водородный полигон. "Мы связываем использование водородной энергетики с самыми простыми проектами: коммунальными, проектами связи, изготовлением мобильных энергетических установок, необходимых для передвижных пунктов МЧС или отдаленных рыбацких станов. Это не просто планы на будущее, это то, что должно произойти уже в самое ближайшее время", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Отмечается, что уже в 2027 году на Сахалин приедут два пассажирских состава на водородном двигателе, а с 2029 года составы выйдут на пассажирские маршруты. Также рассматривается потенциал экспорта российского водорода.

Сахалинская область - первый регион в России, в котором с 1 сентября 2022 года проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса. Промежуточные результаты эксперимента по достижению углеродной нейтральности представят на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который пройдет на Сахалине 1-2 августа.