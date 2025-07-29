Костюмы продемонстрировали в преддверии итоговой пресс-конференции, посвященной заявочной кампании международной премии "Мы вместе"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специализированные костюмы для раненых с аппаратами внешней фиксации представили в Российском государственном университете имени Косыгина, где располагается штаб по сбору гуманитарной помощи "Мы вместе". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как рассказала выпускница университета Анастасия Арапко, бойцы, проходящие лечение с использованием аппаратов внешней фиксации - массивных конструкций, устанавливаемых на длительное время, - сталкиваются с неудобствами в повседневной жизни и быту. Новый костюм закрывает внешние элементы аппарата, защищает раны, сохраняет тепло и делает конструкцию менее заметной.

"Мы помогали в создании чехлов, которые защищают раны, сохраняют тепло в холодные сезоны и внешне скрывают установки. Над проектом работали бакалавры, магистры, студенты колледжей. Мы начинали с анализа рынка, изучения научной литературы. Апробация прошла в Национальном медико-хирургическом центре Пирогова. Наши бойцы отметили, что это очень удобные костюмы и они хотели бы видеть больше таких изделий", - сказала Арапко.

Костюмы были показаны в преддверии итоговой пресс-конференции, посвященной заявочной кампании международной премии "Мы вместе". Разработкой занимались студенты и выпускники кафедры художественного моделирования, конструирования и технологии швейных изделий.

В университете планируют продолжить работу над проектом, в том числе заняться подбором и разработкой специализированной фурнитуры для создания гипоаллергенных моделей.

"Гитара для победы"

Перед пресс-конференцией глава Росмолодежи Григорий Гуров, депутат, руководитель экосистемы "Мы вместе" Артем Метелев, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева и ректор РГУ Валерий Белгородский приняли участие в сборе новой партии гуманитарной помощи.

Они укомплектовали коробки с окопными свечами, спальными мешками и другим необходимым. Как сообщил Белгородский, из штаба "Мы вместе" в РГУ на фронт и мирным жителям было доставлено более 14 тонн гуманитарного груза.

Также сегодня, как рассказали в университете, штаб начал прием музыкальных инструментов для военнослужащих СВО. В ходе мероприятия Гуров сообщил, что присоединился к акции "Гитара для победы" арт-кластера "Таврида".

Акция пройдет с 1 по 3 августа на фестивале "Таврида.Арт" в Крыму. Она проводится для моральной поддержки российских военнослужащих и пациентов военных госпиталей, находящихся вдали от дома. Все участники, зрители, гости и приглашенные творческие коллективы могут привезти на фестиваль гитары, наборы струн, медиаторы, каподастры, чехлы и другие музыкальные аксессуары.

Пункт сбора будет организован на территории проведения фестиваля - в "Арт-экспо". К посылке можно приложить открытку или письмо со словами поддержки военнослужащим. Все собранные инструменты, детали и аксессуары будут переданы на фронт - в отряды на линии боевого соприкосновения и в военные госпитали.