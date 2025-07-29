По словам участника кадрового проекта "Герои Югры", такие сборы помогут получить начальные знания о том, что представляют собой боевые действия

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Школьников необходимо привлекать к военно-полевым сборам, чтобы они получили начальные знания о том, что представляют собой боевые действия. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, участник кадрового проекта "Герои Югры" Руслан Вахитов в ходе выступления на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

"Я думаю, что нужно обязательно проводить военно-полевые сборы, и не с 10-го класса, а даже раньше это начинать. Война - это очень тяжелый, длительный процесс. Чтобы познать всю теорию и практику, нужно очень много времени. Поэтому если в школьные годы получить азы, то потом на срочной военной службе, либо в военном училище будет проще втянуться в этот процесс", - сказал Вахитов.

Кроме того, Герой Советского Союза, ветеран Афганской войны отец Киприан (Бурков), который входит в совет Минпросвещения РФ по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, высказался за изменения в школьной программе по биологии, касающиеся преподавания происхождения человека.

"Много чего надо менять в преподавании в школе. Нельзя вдалбливать людям одну какую-то теорию - это не научный факт. Надо давать альтернативу: есть такая теория, есть такая, есть религиозный взгляд на это дело. У нас же не дают этого, а надо", - считает отец Киприан.

При этом Вахитов подчеркнул необходимость военно-патриотического воспитания.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.