Хамовнический суд Москвы решит вопрос раздела имущества 15 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Юморист Евгений Петросян выплатил Российскому федеральному центру судебной экспертизы при Минюсте РФ более чем 550 тыс. рублей в качестве расходов на услуги искусствоведа при проведении масштабных экспертиз, назначенных ранее в рамках бракоразводного процесса с Еленой Степаненко при разделе их имущества. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, аналогичную сумму в доход государства осталось выплатить теперь самой Степаненко.

Хамовнический суд Москвы решит этот вопрос 15 августа. "В ходе судебного заседания в районном суде стало известно, что Петросян уже выплатил ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ" более 550 тыс. рублей, что составляет половину от назначенной суммы за услуги привлеченного в рамках масштабных экспертиз искусствоведа, которого назначали в судебном порядке при разделе имущества артистов во время их бракоразводного процесса", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что представители Минюста просят суд привлечь к солидарной финансовой ответственности Степаненко и Петросяна.

Назначенные экспертизы проводились по ходатайству адвоката Елены Степаненко, проверка касалась раритетных книг и предметов искусства. Как установила апелляция, районный суд при назначении экспертиз правомерно возложил оплату за их производство на Петросяна, в том числе по вопросам о стоимости движимого имущества, поскольку именно он выразил несогласие с представленной другой стороной оценкой движимого имущества, заявленного к разделу.

16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Петросяна и Степаненко. Имущество артистов было разделено судом поровну. Однако с решением районного суда Степаненко не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая в 2022 году окончательно разделила спорное имущество. Дело по разделу имущества между Петросяном и Степаненко во всех судебных инстанциях слушалось в закрытом режиме, поэтому деталей ни в суде, ни со стороны представителей артистов никто не раскрыл.

В апреле 2023 года апелляционная инстанция сняла почти все обеспечительные меры на совместно нажитое имущество артистов, которое они поделили ранее. Поскольку арест на их имущество был наложен в рамках бракоразводного процесса, то и обеспечительные меры не могли быть сняты автоматически.

Недвижимость и оккультные книги на 1,5 млрд рублей

В самом начале бракоразводного процесса сообщалось, что Степаненко в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Петросяном просила Хамовнический суд взыскать половину имущества, которое на тот момент оценивалось в 1,5 млрд рублей. Она требовала передать ей раритетные оккультные книги, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность". Степаненко также настаивала на таких книгах, как "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение" Альберта Моля 1898 года выпуска, "Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул" Николая Познанского, "История суеверий и волшебства" Альфреда Леманна 1910 года выпуска и "Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека 1914 года издания. В итоге все это перешло в ее собственность по судебному решению, которое утвердил Мосгорсуд.

Приблизительная стоимость этих изданий, по некоторым данным, на аукционах может превышать миллионы рублей.

Степаненко также просила передать ей в рамках иска весь антиквариат, культурные ценности, картины, статуэтки, равную часть недвижимости, но отказалась от одной из дорогостоящих квартир, в которой создавался музей Петросяна. Официально ни одной из сторон не раскрывается состояние артистов, которое они нажили в браке.