Пресс-служба Минприроды области сообщила, что максимальная концентрация составила 2 ПДК

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зарегистрировано в Кировском округе Омска. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" на стационарном посту в Кировском административном округе (аэрологическая станция) зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 2 ПДК (0,016 мг/м3)", - говорится в сообщении.

Выбросы этого вещества регулярно фиксируют в Омске, где в ночь на 29 июля вводился режим неблагоприятных метеоусловий, при котором предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%. Также 29 июля вечером жители Октябрьского округа города жаловались на неприятные запахи, однако мобильная эколаборатория не выявила превышение ПДК загрязняющих веществ.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.