Пресс-служба форума сообщила, что уборка проводилась на территории природного парка "Самаровский Чугас"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Активисты "Чистой Арктики" - участники форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" привели в порядок лес вдоль лыжероллерной трассы в природном парке "Самаровский Чугас". Волонтеры убрали древесный сухостой, что позволит снизить пожарную опасность на природной территории, сообщила пресс-служба форума.

"Всего за час волонтеры смогли собрать более 4 тонн сухостоя - это отличный результат. Для нас такая уборка в новинку, обычно добровольцы "Чистой Арктики" убирают металлолом, пластик, в общем отходы цивилизации. Но работа с сухостоем очень важна - это позволит снизить пожарную опасность на особо охраняемой природной территории. Возможно, теперь расширим направленность наших уборок", - заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Уборки "Чистой Арктики" стали традиционной активностью для форумов "Арктика. Лед тронулся". Ежегодно его участники приводят в порядок парки, набережные и другие территории городов, принимающих форум-фестиваль.

Целью создания "Самаровского Чугаса" была охрана редких растений и животных, первозданных лесов и уникальных ландшафтов в районе слияния рек Оби и Иртыша. Он знаменит реликтовыми кедровыми лесами: старейшим кедрам в парке около 800 лет. В природный парк входят эколого-просветительские центры, музей под открытым небом, научный стационар "Тренька", урочища, увалы, острова Большой и Малый Чухтинские на Оби, пять историко-культурных объектов, городища, где проводились раскопки поселений древних людей. По лесам проложены экологические и туристические тропы.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф.

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