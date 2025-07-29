В 2025 году комиссия парламентского собрания Белоруссии и России по здравоохранению запрашивала у Союзного государства порядка 229 млн рублей на финансирование мероприятия, указала заместитель госсекретаря СГ Елена Богдан

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 12,5 тыс. пострадавших получили помощь почти за 10 лет существования мероприятия Союзного государства по оказанию комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Белоруссии и России, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря СГ Елена Богдан.

"Мероприятие проходит с 2016 года, за это время помощь получили свыше 12,5 тыс. пациентов. Освоение достаточно высокое, фактически 100%. 99,99% по всем нашим ведомствам", - сказала она на заседании Комиссии парламентского собрания Белоруссии и России по здравоохранению.

Богдан отметила, что в 2025 году, как и в предыдущие годы, комиссия запрашивала у Союзного государства порядка 229 млн рублей на финансирование мероприятия, однако возможности бюджета СГ не позволили выделить сумму.

"На 2026 год мы запрашиваем сумму аналогичную этим годам - 229,59 млн рублей. Завтра у нас заседание бюджетной группы. Наша общая задача - отстоять эту сумму", - добавила она. Кроме того, Богдан отметила, что у контролирующих органов Белоруссии и России было замечание из-за того, что мероприятие не имеет утвержденных постановлением Совета министров Союзного государства положений. Поэтому, несмотря на несколько попыток подготовить совместно с МЧС России этот документ, сейчас принято решение готовить постановление, утвержденное Советом министров СГ, ежегодно на текущий год, отмечает Богдан.

"Данное постановление у нас подписано 17 июля 2025 года <...> председателем Совета министров СГ - соответственно, замечание контролирующих органов у нас в настоящий момент снято. Но в следующем году нам нужно будет идти точно таким же путем и готовить постановление на следующий бюджетный год - 2026", - заключила Богдан.