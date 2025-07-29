Запуск парома Сочи - Трабзон отложили на неопределенный срок

Такое решение приняли из-за нового указа президента РФ Владимира Путина, ужесточающего порядок захода судов из иностранных портов в российские

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Запуск автопассажирского паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном на пароме Seabridge отложен на неопределенный срок в связи с новым указом президента РФ Владимира Путина, ужесточающим порядок захода судов из иностранных портов в российские. Компания разрабатывает регламент работы в соответствии с новыми правилами, сообщил ТАСС гендиректор компании ООО "СВС Шиппинг", которая является организатором и обслуживает этот паромный маршрут, Сергей Туркменян.

21 июля Путин своим указом ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта РФ, согласованного с ФСБ. До президентского указа правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса, согласно которому такой особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

"[Запуск парома Сочи - Трабзон отложен на неопределенный срок] в связи с новым указом президента и разработкой регламента работы в соответствии с этим указом. Даты [запуска парома] пока нет. Мы сейчас [находимся] как раз в стадии обсуждения всех этих вопросов и понимания со всеми соответствующими властями и органами", - сказал Туркменян.

Первый рейс на пароме Seabridge планировался на 23 января, позднее его перенесли на весну. В середине мая Росморречфлот сообщал ТАСС, что в рамках подготовки к возобновлению паромного сообщения между портами Трабзон и Сочи зарегистрирована морская паромная линия "Лидер Лайн" для парома Seabridge с 1 июня 2025 года.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 13 лет. Как ранее сообщал ТАСС Туркменян, последний паром по этому направлению ходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год было пять пассажирских паромов.