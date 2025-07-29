Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что все службы завершили работы на месте ЧП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный после авиакатастрофы Ан-24, отменяют в Амурской области с 30 июля.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegarm-канале.

"С завтрашнего дня в регионе отменяем режим ЧС, который мы ввели в связи с крушением самолета Ан-24. Такое решение приняли сейчас на заседании КЧС. Все службы завершили работы на месте крушения и вывели свои группировки", - написал он.

Губернатор уточнил, что родственники погибших пассажиров, приехавшие в Тынду из других регионов, уже покинули город. Кураторы остаются с ними на связи, помогают собрать пакет документов, необходимый для предоставления выплат.

Орлов также отметил, что местные власти работают над установкой временного мемориала - деревянного креста.