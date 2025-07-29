В Свердловской области на фестивале "Лето на Заводе" пройдут более 300 мероприятий

Фестиваль состоится со 2 по 31 августа на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Более 300 мероприятий пройдет в рамках шестого фестиваля "Лето на Заводе", который пройдет со 2 по 31 августа на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС-Урал сооснователь кластера "На Заводе" Илья Орлов-Бунин.

"В рамках фестивальных дней человека на Заводе встречают музыкальные события, театральные перформативные мероприятия, инсталляции, кинопоказы, лекторий, экскурсии, творческие мастер-классы и занятия. <…> За весь фестиваль будет около 300 [таких событий]", - сказал он.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся порядка 70 музыкальных событий, хедлайнерами которых станут: группа Skookiny Deti, группа Funk Power, поп-группа "Аполоджайз", исполнительница "О! Марго" и другие, также на завод приедут композиторы электронной музыки. Тема фестиваля в 2025 году - "Очевидное и невероятное". По словам организаторов, тема отражает цель, которую ставила перед собой команда при создании кластера, - показать, что в старинных цехах можно создать креативный кластер, который станет местом притяжения жителей региона.

В креативном кластере "На Заводе" на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Свердловской области в летний сезон каждые выходные проходят тематические мероприятия: гости могут принять участие в мастер-классах, лекциях и экскурсиях.