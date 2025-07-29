Аэропорт Шереметьево вошел в штатный режим работы

В аэропорту сообщили, что ситуация в терминалах спокойная

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" выполняются по скорректированному суточному плану полетов", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что ситуация в терминалах спокойная. "Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. В терминалах с пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний", - добавили там.

28 июля в "Аэрофлоте" сообщили, что в информационных системах авиакомпании произошел сбой. В связи с этим производилась вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов в Шереметьево и из него, в том числе путем переноса и отмены.