Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что по данным на 28 июля, в текущую приемную кампанию отправлено рекордное количество заявлений - 514 193

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число заявлений в российские педагогические вузы на программы бакалавриата и специалитета в 2025 году уже выросло на 25% по сравнению с итогами приемной кампании 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В этом году, как и в прошлом, мы видим растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям. Это говорит о том, что профессия становится более востребованной. В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы - 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024-2025 учебного года, - 471 405. Уверен, молодые специалисты придут в школы и продолжат лучшие традиции отечественной системы образования. Отрадно, что направление "Образование и педагогические науки" занимает одну из лидирующих позиций по количеству поданных заявлений на бюджетные места", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время конкурс в педагогические вузы составляет 16 человек на место, тогда как в прошлом году было 10 человек на место. Лидерами по числу заявлений являются Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Московский педагогический государственный университет и Новосибирский государственный педагогический университет.

Подготовку кадров для системы образования осуществляют 36 педагогических и более 200 классических университетов. В этом году на педагогические направления выделено более 75 тыс. бюджетных мест, из них почти 38 тыс. - для подведомственных Минпросвещения России вузов.