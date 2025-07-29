В Казани назвали победителей чемпионата по профмастерству среди участников СВО

Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что на соревнования приехали более 400 человек

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Церемония награждения финалистов первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" прошла в концертном зале IT-парка имени Башира Рамеева в Казани, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы настоящие герои и патриоты нашего отчества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл", - обратился к участникам чемпионата глава Татарстана Рустам Минниханов.

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что на соревнования в Татарстан приехали более 400 участников из 79 регионов России, которые соревновались в 15 различных компетенциях. "Вы своим примером вдохновляете миллионы людей: детей, взрослых, стариков. Я думаю, что это повод гордиться каждым из вас. Я горжусь вами, ваши родители гордятся вами, потому что они воспитали достойных сыновей. Страна гордится вами, потому что с такими ребятами, с такими людьми, гражданами государство будет жить и существовать многие годы", - обратилась к ним Цивилева.

Заместитель Министра просвещения РФ Владимир Желонкин в разговоре с журналистами отметил, что 75 лучших участников поедут на национальный финал чемпионата в Москву. "Мы будем потихонечку этот чемпионат масштабировать. На следующий год будет больше участников, больше компетенций, мы будем его развивать с опорой именно на то, что мы услышали от самих ребят, чего бы они хотели", - рассказал он.

Помощь в трудоустройстве

По словам директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Героя России Игоря Юргина, чемпионат способствует созданию инклюзивной среды, где люди с инвалидностью имеют равные возможности для реализации своего потенциала. "Абилимпикс" - это уникальный турнир, имеющий огромное значение для ветеранов боевых действий, в ходе которых они получили ранения, повлекшие инвалидность разной формы, позволяющий продемонстрировать свои профессиональные навыки, возможность быть замеченным и применить свои навыки уже в гражданской жизни несмотря на все стереотипы", - приводит его слова пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Это уникальное событие позволяет ветеранам проявить свои профессиональные навыки и таланты, а также способствует их социальной адаптации и трудоустройству. Соревнования охватывают различные сферы деятельности, включая инженерию, медицину, строительство и другие направления, что дает возможность каждому участнику найти свое призвание и продолжить развитие в выбранной области", - отметил директор Центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Государственного университета просвещения Иван Бондюков.

Чемпионат проходил с 25 по 29 июля. Участниками стали более 400 человек, в том числе эксперты и сопровождающие. Организаторы чемпионата - Минпросвещения РФ при поддержке правительства и государственного фонда "Защитники Отечества". Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, региональным - правительство Республики Татарстан.