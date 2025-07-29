Они служат основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, которые будут использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Порядок использования клинических рекомендаций и подходы к их использованию в практике медицинскими специалистами предлагается закрепить с помощью проекта приказа, разработанного Минздравом России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минздрав России совместно с профессиональным медицинским сообществом разработал проект приказа "Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций", который закрепляет единые подходы к их использованию в практике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что клинические рекомендации не являются предметом федерального государственного контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности. Они служат основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, которые будут использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи.

Согласно приказу, при применении клинических рекомендаций врачи должны учитывать индивидуальные особенности каждого пациента, что позволит осуществлять персонализированный подход к лечению, при необходимости организовать телемедицинские консультации или направить пациента в медицинские организации, имеющие возможность выполнения показанного медицинского вмешательства. Применение клинических рекомендаций унифицирует единые подходы к оказанию медицинской помощи, основанные на последних научных данных, для каждого пациента.

Клинические рекомендации представляют собой структурированные научно обоснованные документы, содержащие информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Они отражают подходы к ведению больных, варианты медицинских вмешательств и последовательность действий медицинских работников с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний.