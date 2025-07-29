Его обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 7 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщил ТАСС его адвокат Алексей Михальчик.

"Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Алексея Михальчика на арест Глеба Трифонова на 7 августа", - сказал он.

23 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.