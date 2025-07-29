Руководитель краевого Центра управления регионом Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО уволенным людям

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Руководитель ЦУР (Центр управления регионом) Красноярского края Екатерина Кузьминых, которая в комментариях под постом губернатора региона Михаила Котюкова посоветовала идти на СВО тем, кто из-за перебоев с мобильным интернетом может остаться без работы, извинилась за свои слова. Об этом она написала на своей официальной странице во "ВКонтакте".

С вечера 26 июля жители Красноярска почувствовали перебои в работе мобильного интернета у операторов МТС, "Теле2", "Билайн", "Т-мобайл", "Мегафон". Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале написал, что перебои связаны с усилением мер безопасности. Под этим постом глава ЦУРа в Красноярском крае Екатерина Кузьминых написала в ответ на комментарий одной и жительниц о том, что из-за проблем с интернетом люди могут лишиться работы, что "на СВО всем работы хватит".

"Большой ажиотаж вызвал мой комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова к посту про ограничение мобильного интернета из соображений безопасности. Последнее я считаю ключевым и крайне важным. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить", - написала Кузьминых. Также она попросила не принимать ее личный комментарий за официальное заявление.

В правительстве Красноярского края ТАСС пояснили, что ситуацию не комментируют, так как женщина не является чиновницей и не состоит на государственной службе, а свой комментарий писала как частное лицо.

Перебои с мобильным интернетом наблюдается во всех районах Красноярска, а также в пригороде. Из-за этого плохо работают сервисы доставки продуктов, есть сложности со снятием наличности в банкоматах и вызовом такси, также не во всем общественном транспорте можно рассчитаться картой. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту повешения стоимости услуг служб такси, которая произошла с 26 июля. Все ЦУР в России занимаются мониторингом, обработкой и анализом обращений и сообщений жителей, обеспечивают межведомственное взаимодействие органов власти для максимального сокращения времени получения ответа и решения проблемного вопроса гражданина.