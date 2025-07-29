Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на первом месте среди причин инвалидности у взрослых - болезни системы кровообращения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число инвалидов в РФ с 2018 года сократилось на 6%, около 90% взрослых инвалидов имеют бессрочно установленную группу инвалидности. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии при президенте РФ по делам инвалидов.

"В России на 1 июня 2025 года насчитывается 11,4 млн инвалидов, из них 784 тыс. - дети. Порядка 90% взрослых инвалидов имеют бессрочно установленную группу инвалидности. При этом с 2018 года общая численность инвалидов снизилась почти на 6%", - сказала Голикова, слова которой привели в ее секретариате.

Отмечается, что на первом месте среди причин инвалидности у взрослых - болезни системы кровообращения. Далее идут злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. У детей - психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, врожденные аномалии, болезни эндокринной системы. Голикова подчеркнула, что нужно учитывать структуру инвалидности при принятии решений в системе здравоохранения в части подготовки кадров, формирования приоритетных профилактических направлений и диспансеризации.

Также на заседании обсудили трудоустройство людей с инвалидностью. От общего числа россиян с инвалидностью 39% (почти 4,5 млн) находятся в трудоспособном возрасте. Основная занятость формируется в образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах. Также на сегодняшний день трудоустроены свыше 48 тыс. вернувшихся ветеранов СВО. Для эффективной координации усилий будет обеспечено межведомственное взаимодействие государственных органов, фонда "Защитники Отечества" и общественных организаций, добавила вице-премьер. Это позволит предоставлять всестороннюю поддержку участникам боевых действий, учитывая все их потребности об обстоятельства, проактивно сопровождать ветеранов, не дожидаясь обращений в кадровые центры.