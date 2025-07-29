В Крыму сократился объем воды в водохранилищах

Заместитель председателя Госкомводхоза Ахмед Османов заявил, что уровень наполненности составил 60% и 80%, критической ситуации нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Общий суммарный объем воды в водохранилищах Республики Крым в июле сократился из-за засухи и аномальной жары, сообщил ТАСС заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации региона Ахмед Османов.

"Притока сейчас нет: дождей нет, каналы не работают. Тенденция идет к уменьшению уровня воды в водохранилищах. Погодные условия сказываются, но, смею вас заверить, в течение года вода еще будет. Волноваться не о чем, но очень будем надеяться на дожди. Порядка 60% уровень наполненности Симферопольского водохранилища. Есть водохранилища, которые заполнены на 80%. Специалисты нашей отрасли делают все для рационального использования воды, критической ситуации сейчас нет", - сказал он.

По данным на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу июня недобор осадков способствовал постепенному уменьшению водности в бассейнах всех рек. На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдается незначительный сток. В нижнем и среднем течении бассейна реки Биюк-Карасу водность была искусственно завышена заборами воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ для водоснабжения восточных районов Крыма. Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к концу июня составил 102,85 млн куб. м, что на 11,48 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 54,97 млн куб. м меньше, чем к началу июня 2024 года.