Руководитель федеральной сети партийных Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов подчеркнул, что прибыль управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере никем не анализируется

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции СРЗП, руководитель федеральной сети партийных Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов предложил проверить работу компаний в сфере ЖКУ, чтобы найти неиспользуемые средства.

"Давайте год выделим на то, чтобы по всей стране проверить [компании в сфере ЖКХ]. Мы ужаснемся, сколько денег мы найдем лишних, которые в народном хозяйстве сейчас не участвуют", - сказал Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС.

Депутат подчеркнул, что прибыль управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере никем не анализируется - "это всегда тайна за семью печатями". "Если начинается какое-то расследование, это вывод денег в лучшем случае в какие-то частные компании, в худшем - вообще за границу. И вот это системная проблема", - добавил он.