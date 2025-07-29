Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщил руководитель школы Сергей Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Летняя школа саксофона откроется в августе на базе Петербургской консерватории для 50 молодых музыкантов из многих регионов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС руководитель школы доцент Консерватории Сергей Колесов.

"Особенность проекта в том, что это не просто уроки, а целая сложившаяся с годами система, позволяющая достигать результатов за короткий промежуток времени. Всего за шесть-семь дней каждый из участников получает результат, становится лучше. Мы это фиксируем и показываем те позитивные изменения, которые происходят в процессе занятий ребят", - рассказал Колесов.

В школу отбираются музыканты от 8 до 18 лет, ориентированные на профессиональное обучение. Основа программы строится на академическом репертуаре. И хотя саксофон изначально считается солирующим инструментом, в школе на базе опыта Мариинского театра ученикам даются навыки игры саксофониста в составе симфонического оркестра. А на базе Академии джаза Игоря Бутмана дети осваивают здесь репертуар этого музыкального направления и навыки импровизации.

Изюминка программы - участие обучающихся в проекте "Театр саксофона", аналогов которому нет в России. Как рассказала режиссер-постановщик музыкальных спектаклей, преподаватель Средней специальной музыкальной школы Консерватории Екатерина Кулагина, каждый участник выступает в спектакле не только как музыкант, но и как артист. Летняя школа пройдет под девизом "Русская сказка", где будут использованы сюжеты из национального фольклора, а также пушкинские сказки.

Учеба организована в три смены с 4 по 29 августа. Программа включает ежедневные индивидуальные занятия, ансамбль, мастер-классы и творческие встречи с профессионалами с сфере музыки, искусства, психологии и личностного развития. В школе могут пройти курс и педагоги этого инструмента, которые по итогам занятий получат от Петербургской консерватории сертификат "Курсов повышения квалификации".