Всего за сутки от пользователей поступило 317 жалоб

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские пользователи жаловались на сбои в работе сайта "Почты России". Об этом свидетельствовали жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Согласно данным портала, по состоянию на 17:13 мск 246 пользователей оставили жалобу на работу "Почты России" в течение последнего часа, всего за сутки поступило 317 жалоб. По сообщениям пользователей, в основном проблемы были связаны со сбоем в работе сайта, также присутствуют жалобы на сбой в работе сервиса и общий сбой. Сайту "Почты России", как убедился корреспондент ТАСС, требовалось 10-20 или больше секунд вне зависимости от оператора связи или провайдера, чтобы загрузиться.

Больше всего жалоб поступило из Москвы (9%), Санкт-Петербурга, Московской области, Курской области и Республики Карелия (6%).

Позднее в госкомпании сообщили, что ресурсы "Почты России" работают штатно.

"Отставить панику - все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - сообщили в компании.

В новость были внесены изменения (17:51 мск) — добавлена информация о работе ресурсов.