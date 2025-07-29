В поддержку своего выдвижения Дмитрий Махонин сдал 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований региона, сообщили в крайизбиркоме

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин первым из кандидатов подал в крайизбирком документы, необходимые для регистрации на выборы главы региона. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"В избирательную комиссию Пермского края необходимые для регистрации документы представил первый кандидат - Дмитрий Николаевич Махонин", - сообщили в крайизбиркоме.

По данным избиркома, в поддержку своего выдвижения Махонин сдал 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований Прикамья. Также он предложил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ от региона, ими стали действующий сенатор Андрей Климов, первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Решение о наделении полномочиями сенатора будет принято избранным губернатором не позднее следующего дня после официального вступления в должность.

Прием документов для регистрации от кандидатов в губернаторы Прикамья будет проходить до 18:00 (16:00 мск) 30 июля. Список зарегистрированных кандидатов по результатам проверок станет известен до 8 августа.

Всего документы на выдвижение для участия в выборах губернатора региона подавали 11 кандидатов: действующий глава Прикамья Дмитрий Махонин, выдвинутый реготделением партии "Единая Россия", Людмила Караваева, выдвинутая региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Вячеслав Лучников от регионального отделения социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Ксения Айтакова от пермского краевого отделения "Коммунистической партии Российской Федерации". Также для участия в выборах завились Олег Постников от пермского регионального отделения "ЛДПР", кандидат от партии "Новые люди" Денис Шитов, Максим Гашев от реготделения "Партии за справедливость!", Михаил Дьячков от "Коммунистической партии Коммунисты России", а также самовыдвиженцы Александр Зинин, Егор Гилев и Александр Запивалов.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 12, 13 и 14 сентября.