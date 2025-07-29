Инициатива возникла благодаря ветерану специальной военной операции Камилю Ижболдину, который сам прошел путь восстановления

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Всероссийский волонтерский проект "Время жить" начал работу в госпиталях, где проходят лечение участники специальной военной операции. Как сообщил депутат, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев, добровольцы окажут психологическую, юридическую и бытовую помощь, а также помогут бойцам на этапе реабилитации и возвращения к мирной жизни.

"Мы понимаем, что в госпиталях врачи оказывают медицинскую помощь, но ребятам нужна и психологическая, и юридическая поддержка, и помощь в навигации по мерам поддержки. Проект "Время жить" стартовал в Санкт-Петербурге, в ближайшие дни он откроется в Нижнем Новгороде, Пскове, Волгограде, Ульяновске, Хабаровске, Владивостоке. До конца года мы охватим всю страну", - сказал Метелев журналистам.

Инициатива возникла благодаря ветерану СВО Камилю Ижболдину, который сам прошел путь восстановления после ранения. По его словам, на этапе реабилитации бойцам особенно важны внимание и участие.

Проект реализуется экосистемой Добро.рф при поддержке Минобороны России, Госфонда "Защитники Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, ВОД "Волонтеры-медики" и ВОД "Волонтеры культуры".