Суд Москвы оштрафовал TikTok еще на 6 млн рублей

В 2024 году компанию дважды привлекали к административной ответственности, оштрафовав на общую сумму 11 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 6 млн рублей за неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о деятельности иностранных лиц в интернете. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей", - уточнили в суде.

По этой же статье к ответственности привлечена социальная сеть LikeMe. Она оштрафована на 4 млн рублей.

В 2024 году TikTok дважды привлекали к административной ответственности, оштрафовав на общую сумму 11 млн рублей.