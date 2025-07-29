В МВД опровергли данные о запрете в России на автомобили с правым рулем

Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей этой категории, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о запрете в РФ покупать, продавать и эксплуатировать автомобили с правым рулем.

"В связи с появлением в СМИ информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.

Ранее ТАСС, ознакомившись с проектом Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщал, что документ в рамках повышения безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта предлагает, в частности, закрепить "пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления ‎на основе оценки рисков в области безопасности дорожного движения, создаваемых эксплуатацией таких транспортных средств".

В проекте Стратегии сказано, что в последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, где машины выпускают преимущественно с правым расположением руля. В связи с этим произошел рост основных показателей аварийности с их участием. В 2024 году такие ДТП, как и погибшие ‎в них, в общей структуре аварийности составили более десятой части. В МВД добавили, что перечисленные обстоятельства в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на безопасность дорожного движения.