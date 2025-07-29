Он может собирать средства бизнеса, который в своей деятельности использует знания и опыт таких народов, заявил программный директор Всероссийской конкурсной образовательной программы "Коренные малочисленные народы. Школа общественной дипломатии" Алексей Цыкарев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Идея создания фонда для развития проектов коренных и малочисленных народов обсуждается в России на государственном уровне. Он может собирать средства бизнеса, который в своей деятельности использует знания и опыт таких народов, заявил программный директор Всероссийской конкурсной образовательной программы "Коренные малочисленные народы. Школа общественной дипломатии" Алексей Цыкарев на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

"В прошлом году на конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии был создан Калийский фонд. Он будет собирать деньги от бизнеса, который использует в косметологии и фармацевтике знания коренных народов в области биоразнообразия о лекарственных свойствах растений и животного мира. До 1% от прибыли таких компаний должны аккумулироваться в этом глобальном фонде, который будет потом распределять деньги, в том числе и на нужды коренных народов в области биологического разнообразия. Такие фонды можно создавать и на национальном уровне, чтобы легче собирать средства от российских компаний. И такая идея продумывается сегодня в том числе и на государственном уровне", - заявил Цыкарев.

Он также предложил по инициативе коренных народов создавать такие фонды для справедливого распределения выгод в других отраслях - туристические компании могли бы перечислять средства, а коренные народы сами направляли бы их по своим приоритетам.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.