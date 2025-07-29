Три автомобиля столкнулись на автодороге Йошкар-Ола - Зеленодольск, сообщает Госавтоинспекция региона

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями на 81-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Республике Марий Эл. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Сегодня вечером в Волжском районе на 81 км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск водитель Renault, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым Isuzu, от чего фуру развернуло и произошло последующее столкновение Isuzu с идущей с ней попутно автомашиной Volkswagen", - сообщили в ведомстве, добавив позднее, что ДТП было с участием четырех автомобилей.

По данным Госавтоинспекции Марий Эл, в результате ДТП на месте погибла пассажирка Renault 1973 года рождения, водитель Renault с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. По информации прокуратуры региона, в результате ДТП пострадал также 5-летний ребенок.

По оперативной информации Госавтоинспекции, позднее водитель автомобиля Renault умер в медицинском учреждении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.