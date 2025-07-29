В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что завозные случаи лихорадки в РФ не зарегистрированы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, в стране нет условий для формирования местной циркуляции возбудителя инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении ситуации из-за заболеваемости опасной лихорадкой чикунгунья в мире. Кроме того, власти южной китайской провинции Гуандун сообщали, что вирус чикунгунья широко распространяется по всему миру. По последним данным, число заразившихся в городе Фошань составило 3 645.

"В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на текущий момент завозные случаи лихорадки чикунгунья в РФ не зарегистрированы, в пунктах пропуска на границе работает система "Периметр". "Учреждениями Роспотребнадзора ведется постоянный энтомологический мониторинг, изучается видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями", - отметили в ведомстве .

В Роспотребнадзоре напомнили, что граждане, совершающие поездки в эпидемиологически нестабильные регионы, должны соблюдать меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, просить устанавливать в помещениях москитные сетки для предотвращения проникновения насекомых. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу и сообщить ему информацию о пребывании в таких странах.