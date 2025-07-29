Он также стал участником стройки БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, КамАЗа и других крупных объектов

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, участник множества сражений Александр Любимов умер на 102 году жизни в Самарской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

"Печальная новость. Ушел из жизни настоящий Герой - Александр Владимирович Любимов, участник Великой Отечественной войны, труженик, человек большой души. Ему был 101 год. <…> Светлый, скромный, интеллигентный и сильный человек. Именно таким я его запомню. Мы познакомились зимой, и это была одна из тех встреч, которые остаются в памяти навсегда. Выражаю соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Скорбим вместе с вами", - сообщил Федорищев.

По словам главы региона, Александр Любимов прошел всю войну, сражался на Карельском и третьем Украинском фронтах, освобождал Европу и встретил Победу в Австрии. Он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.

После войны Любимов учился на военного переводчика, служил в разведке, а затем посвятил свою жизнь строительству. Он стал участником стройки БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, КамАЗа и других крупных объектов.