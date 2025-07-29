Отбор направлен на поддержку российских фильмов режиссеров-дебютантов и картин для детей и подростков, отметила глава Министерства культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Восемь анимационных и семь художественных картин, а также три документальных фильма выиграли отбор на предоставление субсидий Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Всего поступило 168 заявок, сообщила глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"Подведены итоги отбора на предоставление субсидий Минкультуры России для производства фильмов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Всего поступило 168 заявок. По результатам конкурса до финала были допущены 52 работы. Господдержку получат 18 проектов: восемь анимационных и семь художественных картин, а также три документальные киноленты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отбор направлен на поддержку российских фильмов режиссеров-дебютантов и картин для детей и подростков.