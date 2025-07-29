Глава Чечни добавил, что теперь они будут готовиться к реваншу

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что одержал победу в товарищеском матче по шахматам с министром спорта региона и его сыном Ахматом Кадыровым.

"Провел товарищеский матч по шахматам с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Глава Чечни добавил, что теперь они будут готовиться к реваншу.