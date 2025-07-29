Они прозвучат в рамках опен-эйр фестиваля Summer music park, который пройдет с 8 по 10 августа, сообщил помощник художественного руководителя-директора Мариинского театра Антон Гаккель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Саундтреки из известных голливудских фильмов исполнят в Ботаническом саду Петра Великого в рамках опен-эйр фестиваля Summer music park, который пройдет с 8 по 10 августа. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС музыкальный руководитель фестиваля, дирижер, помощник художественного руководителя-директора Мариинского театра Антон Гаккель.

"Первый концерт 8 августа проведу я сам, сыграем с Singolo Orchestra известную в Петербурге программу <…>, которую мы назовем "Голливуд в Ботаническом". Это будут лучшие саундтреки голливудские, лучшая музыка западного кино, которая очень популярна многие годы", - отметил Гаккель.

Всего публике будет представлено 3 концерта. На следующий день 9 августа в Ботаническом саду коллектив Ganenko Band под руководством организатора фестиваля, виолончелиста, продюсера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Ганенко представит мелодии известных рок-групп. Завершающим мероприятием фестиваля станет программа "Эйнауди. Морриконе", которая пройдет 10 августа.

"Отсчет наших фестивалей мы ведем с 2017 года, когда окончательно выработалась концепция. <...> Концепт - это опен-эйр музыкальный фестиваль, мультижанр на самую широкую аудиторию, для семей. Наш принцип - это 0+, можно приходить хоть с колясками, что многие и делают, а мы категорически приветствуем", - указал Антон Гаккель.

По словам Гаккеля, фестиваль объединяет собой высокое качество исполнения самих концертов и уникальную локацию. "Такого нет в Петербурге нигде, я думаю, что и вообще мало, где подобное есть", - добавил музыкальный руководитель фестиваля.