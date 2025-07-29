Red Wings задержала рейс Анталья - Сочи из-за работ наземных служб аэропорта

Для пассажиров забронированы номера в гостиницах и организовано полноценное питание за счет авиакомпании

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рейс по по маршруту Анталья - Сочи был задержан из-за работ, связанных с наземной службой аэропорта вылета. Об этом сообщила авиакомпания Red Wings в своем Telegram-канале.

"По причинам, связанным с работой наземных служб аэропорта Антальи, мы были вынуждены задержать рейс по маршруту Анталья - Сочи", - говорится в сообщении.

В Red Wings подчеркнули, что для пассажиров забронированы номера в гостиницах и организовано полноценное питание за счет авиакомпании. Авиаперевозчик также сообщил, что в Анталью вылетел самолет для отправки людей в Сочи.

"Мы приносим пассажирам извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к причине задержки. Ваша безопасность - абсолютный приоритет Red Wings", - заключили в авиакомпании.