В Тульской области введут тестирование для выбора направления в проекте "Герой 71"

Это поможет определиться участникам СВО с выбором того или иного модуля подготовки

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) смогут пройти тестирование на сайте регионального проекта "Герой 71", что поможет им определиться с выбором того или иного модуля подготовки. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам встречи губернатора Дмитрия Миляева с ветеранами и семьями участников СВО.

"Один из вопросов касался создания на сайте "Герой 71" предварительного теста, который поможет определить, какой модуль проекта больше всего подойдет будущему участнику перед подачей заявки. Такой раздел в ближайшее время появится на сайте", - говорится в сообщении.

Кроме того, супруга участника спецоперации, многодетная мама, предложила ввести еще одну категорию участников проекта "Герой 71" - жены участников СВО. Она отметила, что женам важно проходить обучение и переобучение, иметь возможность открыть свое дело, реализовать себя в общественной жизни региона. Губернатор поручил проработать вопрос расширения категорий участников проекта.

Встреча проходила на базе центра "Герой 71" в Туле, Миляев напомнил, что в 2025 году откроются пять отделений центра: в Алексине, Ефремове, Киреевске, Новомосковске и Суворове. По поручению Миляева в ближайшее время будет рассмотрен вопрос создания единой круглосуточной горячей линии для поддержки ветеранов СВО и их семей. "Наша главная задача - сделать так, чтобы центр "Герой 71" стал домом для каждого бойца и их семей, чтобы вы могли здесь получить ту помощь, которая необходима в каждой конкретной жизненной ситуации. Если есть какие-то замечания и предложения - готов вас выслушать, чтобы работа центра стала еще более полезной и комфортной", - сказал глава региона.

Один из участников встречи - ветеран СВО из Тулы, отметил востребованность проекта "Тур выходного дня с психологом", который реализуется с 2025 года по инициативе центра "Герой 71" и Минздрава Тульской области. Он предложил чаще такие выезды, когда на базу отдыха в Алексине участники СВО отправляются вместе с семьями. Там они получают профессиональную психологическую поддержку, что способствует их реабилитации.

В проекте "Герой 71" на данный момент реализуются 15 модулей, среди них - получение среднего профессионального и высшего образования, открытие своего дела, а также трудоустройство в органы власти и на ведущие предприятия региона. Предусмотрены и такие направления как реализация себя в политике, общественной жизни, сельском хозяйстве, спорте, в работе со школьниками и молодежью, участие в культурных и туристических мероприятиях, наставничестве. Участниками проекта могут стать ветераны и действующие участники СВО, а также родители и вдовы погибших бойцов.