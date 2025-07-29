Участок улицы протянется вдоль реки Шексны от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более шести тысяч жителей Череповца приняли участие в голосовании и выбрали название для будущей новой набережной города, участок протянется вдоль реки Шексны от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. Горожане назвали ее Рождественской, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"27 июля завершилось важное событие для нашего города - голосование за название нового участка набережной, протянувшегося от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. Свыше шести тысяч жителей Череповца активно участвовали в выборе, используя платформы Яндекс.Формы, "Мой Череповец" и Госуслуги. <…> По итогам голосования, большинство жителей выбрали название "Рождественская", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Набережную назвали в честь существовавшего здесь села Рождественское и расположенной неподалеку церкви Рождества Христова. Кроме того, это название ассоциируется с праздниками, семейными ценностями и традициями, что способствует сохранению уникального духа Череповца. При этом все существующие объекты и территории в границах новой набережной сохранят исторические названия, отметил глава региона.

Набережная от Октябрьского моста до улицы Ломоносова будет обустроена по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", за нее проголосовали ранее более 39 тысяч горожан. Ее также предлагалось назвать Ломоносовской по названию местного пляжа, Шекснинской в честь реки и Победы в честь соседствующего с набережной парка Победы.

Как сообщал ранее мэр Череповца Роман Маслов, строительство начнется в следующем году. Набережная растянется на один километр и будет поделена на три зоны - молодежную непосредственно под Октябрьским мостом, прогулочную зону и пляж. В ходе работ обновят пассажирский причал, рядом с базой спасательной службы Череповца построят вертолетную площадку для санитарной авиации.

При этом сам Октябрьский мост 1979 года постройки, первый вантовый мост в стране, соединяющий Индустриальный и Зашекснинский районы Череповца, частично закрыт на капитальный ремонт с 2024 года. Накануне мэр сообщил, что обновленный участок моста открыт после ремонта для пешеходов и велосипедистов раньше запланированного срока. Ремонт первой части моста и третьей эстакады планируют завершить до конца ноября этого года. К ремонту второй части моста и второй эстакады планируют приступить в феврале 2026 года, завершить ремонт всего объекта - в августе 2026 года.