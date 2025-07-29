Зампредседателя правительства РФ также отметил, что оно объединяет все регионы России

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе церемонии награждения финалистов первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс".

"Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. "Абилимпикс" предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года", - сказал Чернышенко, которого процитировали в аппарате вице-премьера.

Церемония награждения прошла в концертном зале IT-парка имени Башира Рамеева в Казани. Чемпионат "Абилимпикс" проходил с 25 по 29 июля. Участниками стали более 400 человек, в том числе эксперты и сопровождающие. Организаторы чемпионата - Минпросвещения РФ при поддержке правительства и государственного фонда "Защитники Отечества". Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, региональным - правительство Республики Татарстан.