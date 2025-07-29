Женщина уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранители проведут проверку появившейся в сети информации о жительнице Краснодара, разорвавшей свой российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

"На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее в сети Интернет появилась информация о том, что жительница краснодарского микрорайона Музыкальный прямо на улице порвала свой российский паспорт. Как следует из сообщения пресс-службы краснодарского УМВД, в прошлом женщина уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ.