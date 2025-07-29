Дети из Белгородской и Курской областей возвращаются домой после отдыха в Абхазии

Гости находились в республике с 15 по 29 июля

СУХУМ, 29 июля. /ТАСС/. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа вручил памятные подарки завершившим свой отдых в Абхазии детям из Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минтуризма сообщало, что с 15 июля по приглашению президента Бадры Гунбы дети из Белгородской области отдыхали в Сухуме, из Курской - в Пицунде.

"В гостинице "Айтар" в Сухуме состоялась встреча министра туризма с делегацией детей и семей из Белгородской области. В этот же день сотрудники министерства туризма передали памятные подарки детям из Курской области, завершившим отдых в Пицунде. Гости находились в республике с 15 по 29 июля в рамках культурно-оздоровительной программы. За время пребывания в Абхазии они посетили Рицинский реликтовый национальный парк, Сухумский обезьяний питомник, Ботанический сад, Новый Афон и ряд других туристических объектов", - говорится в сообщении.

На прощальной встрече министр поблагодарил гостей за теплые слова и подчеркнул важность подобных гуманитарных инициатив, направленных на поддержку семей и развитие межгосударственных связей. Детям и взрослым были вручены памятные подарки от имени министерства туризма. "Участники делегации выразили искреннюю благодарность за приём, заботу и гостеприимство, которое они ощутили на протяжении всего пребывания в республике. Министерство туризма выражает признательность всем, кто содействовал организации отдыха гостей из Российской Федерации", - отмечается в сообщении.