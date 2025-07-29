Специалисты регионов будут делиться своими наработками в части комплексной модернизации центров занятости населения

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Воронежская область и Донецкая Народная республика заключили соглашение об обмене лучшими практиками в области развития службы занятости и социального обслуживания граждан, документ подписали руководители министерств труда и социальной защиты двух регионов, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

"Со стороны Воронежской области соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписано министерством труда и занятости населения и министерством социальной защиты, со стороны ДНР - министерством труда и социальной защиты ДНР. Ведомства договорились об обмене лучшими практиками в области развития службы занятости и социального обслуживания граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомства заинтересованы в обмене опытом в части комплексной модернизации центров занятости населения, а также разработке и внедрении программ, которые позволят улучшить ситуацию на рынке труда и оказывать адресную помощь людям в поиске работы.